Apertura Nifty 50: mercado de la India arranca al alza este 9 de febrero

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada alcista para el Nifty 50, que inaugura la sesión bursátil del lunes 9 de febrero con incrementos del 0,48%, hasta los 25.817,05 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a días previos, el índice suma dos sesiones consecutivas de ganancias.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nifty 50 anota un incremento 2,9%, por ello en el último año aún mantiene un ascenso del 9,94%. El Nifty 50 se sitúa un 1,94% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 3,99% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (24.825,45 puntos).

