Apertura Nifty 50: mercado de la India arranca al alza este 9 de febrero

Inicio de jornada alcista para el Nifty 50, que inaugura la sesión bursátil del lunes 9 de febrero con incrementos del 0,48%, hasta los 25.817,05 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a días previos, el índice suma dos sesiones consecutivas de ganancias.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nifty 50 anota un incremento 2,9%, por ello en el último año aún mantiene un ascenso del 9,94%. El Nifty 50 se sitúa un 1,94% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 3,99% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (24.825,45 puntos).