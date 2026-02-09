Apertura del índice Russell 2000 este 9 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Russell 2000, que inaugura la jornada del lunes 9 de febrero con una variación del 0,13%, hasta los 2.666,85 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días previos, el índice cambia el sentido del dato previo, donde marcó un incremento del 1,79%, sin poder fijar una clara tendencia.

Teniendo en cuenta la última semana, el Russell 2000 registra un ascenso del 1,01%. El Russell 2000 se sitúa un 1,91% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 6,32% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).