AEX registra ganancias de 0,19% durante arranque de la jornada este 9 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el AEX, que empieza la sesión bursátil del lunes 9 de febrero con leves incrementos del 0,19%, hasta los 997,27 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a fechas previas, el índice encadena dos sesiones seguidas de números positivos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el AEX registra una bajada 1,21%; aunque desde hace un año todavía mantiene una subida del 5,8%. El AEX se sitúa un 1,36% por debajo de su máximo del presente año (1.011,01 puntos) y un 3,34% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (965,03 puntos).

