Glosario de tecnología: qué significa Firewall

Qué significa Firewall

El firewall o “cortafuegos” es un sistema que tiene la función de proteger aquellas redes privadas, bloqueando el acceso de otras redes creadas por intrusos y que pueden ser usadas para atacar.

Para ello, establece una serie de normas muy específicas en el envío y recibo de datos. De no cumplir con estas normas, se bloquea por completo el tráfico. De esta forma, aquellos usuarios que no tengan la autorización de ingresar a nuestra red, quedan completamente bloqueados.

Muchas veces, estas normas son muy restrictivas, por lo que el usuario en ocasiones termina desactivándolo.

Funciones principales de un Firewall

A continuación, un breve resumen de todas aquellas funciones que garantizan los firewalls.

Como ya mencionamos, un cortafuegos, bloquea el intento de cualquier red desconocida para acceder a nuestra red. Bloquea a todos aquellos usuarios que no están autorizados, al igual que a las redes que no cumplan con la normativa. Vigila la conexión entre equipos, así como aquellos que vienen a través de Internet, como los servidores principales. Bloquean aquellas aplicaciones que puedan ser un riesgo para la red. Advierte a los usuarios de cualquier intento de conexión desde otro equipo. Advierte de todos aquellos intentos de conexión por medio de otras aplicaciones. Se actualiza de forma constante de acuerdo a los cambios de las amenazas.

Normativas del Firewall

Como se pudo ver, un firewall establece una serie de reglas para garantizar la seguridad de tu red. Estas reglas se clasifican en varios métodos que filtran el tráfico de una forma segura:

Políticas . En este caso, el firewall bloquea cualquier petición que no venga de la red interna, enviando al otro equipo la IP del cortafuegos y bloqueando la información completa del equipo. Anti-Spam Firewall . Esta normativa se encarga de proteger la red contra el spam o el phishing (suplantación de identidad) mediante un análisis de patrones recurrentes (RPD) para bloquear todos aquellos mensajes que puedan ser clasificados como spam. Antivirus Firewall . Este protege a la red de todos los posibles ataques que pueda venir de internet. Filtrado de contenido . Este es muy útil para bloquear ciertos contenidos que no queremos que estén disponibles en nuestra red. Esto bloquea el contenido en general, sin tener la necesidad de bloquear url por url, ahorrando muchísimo más tiempo.

Tipos de Firewall

Una vez mencionados los métodos principales, se debe destacar que los firewalls cuentan con dos tipos: de hardware y de software.

Firewall por Hardware. En este tipo se realiza la instalación en los routers que se usan para navegar en internet. Por lo tanto, todos aquellos equipos que estén conectados al router están completamente protegidos.

Es recomendable adquirir un router que ya tenga el firewall instalado debido a lo complicado de su proceso, ahorrándole tiempo al usuario.

Firewall por Software. Son los más conocidos y se pueden clasificar en libres y de pago. Los libres suelen venir junto al sistema operativo y se encargan de supervisar el tráfico de internet. De igual forma, los de pago cumplen con esta misma función, solo que amplían mucho más el nivel de control para garantizar mayor seguridad a la red, por lo cual, son muy usados en las empresas con información confidencial.

Resumen

Los firewalls son de gran importancia. No obstante, muchas veces sus normas pueden interferir con algunas actividades del usuario. Por ejemplo, si es un usuario desarrollador, esto puede causar inconvenientes con su programa.

No obstante, es recomendable que, si se desea desactivar el firewall para una actividad en específico, se vuelva a activar luego de concluirla para seguir garantizándole seguridad a la red.

