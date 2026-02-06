Nikkei 225 este 6 de febrero: abre con tendencia a la baja

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nikkei 225, que inaugura la sesión del viernes 6 de febrero con descensos del 1,36%, hasta los 53.087,58 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, el selectivo acumula tres sesiones seguidas en negativo.

En relación a la última semana, el Nikkei 225 anota una disminución 0,44%; sin embargo en términos interanuales aún acumula una subida del 34,18%. El Nikkei 225 se sitúa un 2,98% por debajo de su máximo del presente año (54.720,66 puntos) y un 3,85% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).