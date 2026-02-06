Noticias

Hang Seng este 6 de febrero: perdió terreno tras el cierre de operaciones

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la sesión de mercado del viernes 6 de febrero con bajadas del 1,21%, hasta los 26.559,95 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 26.710,34 puntos y un volumen mínimo de 26.295,03 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,55%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un descenso 3,02%; sin embargo en el último año mantiene aún una subida del 31,37%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 5,03% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 1,57% por encima de su valoración mínima del año en curso (26.149,31 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Hong Kong

Últimas Noticias

Apertura del Euro Stoxx 50 este 6 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del Euro Stoxx 50

Acciones de Bruselas pierden; así arrancó operaciones el BEL-20 INDEX este 5 de febrero

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Acciones de Bruselas pierden; así

Principal indicador suizo registra pérdidas al iniciar operaciones

Inicio de sesión Swiss Market: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Principal indicador suizo registra pérdidas

Índice FTSE MIB IDX de Milán cae al comienzo de la sesión de este 6 de febrero

Inicio de sesión FTSE MIB IDX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Índice FTSE MIB IDX de

Apertura del BIST 100 este 6 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del BIST 100 este