Hang Seng este 6 de febrero: perdió terreno tras el cierre de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la sesión de mercado del viernes 6 de febrero con bajadas del 1,21%, hasta los 26.559,95 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 26.710,34 puntos y un volumen mínimo de 26.295,03 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,55%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un descenso 3,02%; sin embargo en el último año mantiene aún una subida del 31,37%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 5,03% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 1,57% por encima de su valoración mínima del año en curso (26.149,31 puntos).