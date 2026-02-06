Noticias

En el cierre de los mercados, AEX se ubica en terreno positivo este 6 de febrero

Cierre de operaciones AEX: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día positivo para el AEX, que cerró la jornada en los mercados del viernes 6 de febrero con notables subidas del 1,04%, hasta los 995,35 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 995,37 puntos y la cifra mínima de 980,04 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,54%.

En relación a la última semana, el AEX anota un descenso 0,63%; sin embargo en términos interanuales aún conserva un incremento del 6,01%. El AEX se sitúa un 1,55% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.011,01 puntos) y un 3,14% por encima de su cotización mínima del año en curso (965,03 puntos).

