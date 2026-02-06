En el cierre de los mercados, AEX se ubica en terreno positivo este 6 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el AEX, que cerró la jornada en los mercados del viernes 6 de febrero con notables subidas del 1,04%, hasta los 995,35 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 995,37 puntos y la cifra mínima de 980,04 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,54%.

En relación a la última semana, el AEX anota un descenso 0,63%; sin embargo en términos interanuales aún conserva un incremento del 6,01%. El AEX se sitúa un 1,55% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.011,01 puntos) y un 3,14% por encima de su cotización mínima del año en curso (965,03 puntos).