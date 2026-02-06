El mercado de la India Nifty 50 pierde terreno tras el inicio de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Nifty 50, que empieza la sesión del viernes 6 de febrero con leves caídas del 0,21%, hasta los 25.589,50 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de días previos, el índice bursátil encadena dos fechas sucesivas en descenso.

Con respecto a los últimos siete días, el Nifty 50 anota un ascenso 3,08%, por ello en el último año todavía mantiene un incremento del 8,85%. El Nifty 50 se sitúa un 2,81% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 3,08% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (24.825,45 puntos).