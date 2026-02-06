Noticias

ATX termina la jornada en terreno positivo este 6 de febrero

Cierre de operaciones ATX: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en alza para el ATX, que acabó rueda bursátil del viernes 6 de febrero con leves ascensos del 0,51%, hasta los 5.665,53 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 5.687,68 puntos y la cifra mínima de 5.587,34 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,76%.

En relación a los últimos siete días, el ATX anota un incremento 1,08%, de manera que en el último año acumula aún una subida del 46,04%. El ATX se sitúa un 1,44% por debajo de su máximo del presente año (5.748,06 puntos) y un 5,86% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).

