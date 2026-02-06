ATX termina la jornada en terreno positivo este 6 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en alza para el ATX, que acabó rueda bursátil del viernes 6 de febrero con leves ascensos del 0,51%, hasta los 5.665,53 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 5.687,68 puntos y la cifra mínima de 5.587,34 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,76%.

En relación a los últimos siete días, el ATX anota un incremento 1,08%, de manera que en el último año acumula aún una subida del 46,04%. El ATX se sitúa un 1,44% por debajo de su máximo del presente año (5.748,06 puntos) y un 5,86% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).