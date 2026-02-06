Noticias

Apertura del BSE Sensex 30: abrió la jornada a la baja este 6 de febrero

Inicio de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el BSE Sensex 30, que comienza la sesión bursátil del viernes 6 de febrero con ligeras bajadas del 0,17%, hasta los 83.172,82 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de fechas anteriores, el índice encadena dos jornadas sucesivas en números rojos.

En la última semana, el BSE Sensex 30 acumula una subida 3,03%, de modo que en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 6,82%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,02% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 3,03% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (80.722,94 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

Pronóstico del estado del tiempo en Zaragoza para este 6 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del estado del tiempo

Clima en Valencia: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: conoce el

El mercado de la India Nifty 50 pierde terreno tras el inicio de operaciones

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El mercado de la India

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Sevilla

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son

Pronóstico del tiempo en Málaga para este 6 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del tiempo en Málaga