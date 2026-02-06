Apertura del BSE Sensex 30: abrió la jornada a la baja este 6 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el BSE Sensex 30, que comienza la sesión bursátil del viernes 6 de febrero con ligeras bajadas del 0,17%, hasta los 83.172,82 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de fechas anteriores, el índice encadena dos jornadas sucesivas en números rojos.

En la última semana, el BSE Sensex 30 acumula una subida 3,03%, de modo que en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 6,82%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,02% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 3,03% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (80.722,94 puntos).