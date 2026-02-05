Noticias

Valor de cierre del dólar en Canadá este 5 de febrero de USD a CAD

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Canadá este 5 de febrero de USD a CAD

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,23% comparado con la cotización de la jornada previa, cuando finalizó con 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,58%; aunque desde hace un año acumula aún una disminución del 1,3%.

En relación a fechas pasadas, encadenó dos sesiones consecutivas en ascenso. La volatilidad de esta semana es manifiestamente superior a los datos conseguidos para el último año (5,06%), mostrándose como un activo con mayores cambios de lo que indica la tendencia general.

