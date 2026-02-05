Noticias

RTSI abre al alza este 3 de febrero

Apertura de sesión RTSI (Russia): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el RTSI (Russia), que empieza la jornada financiera del martes 3 de febrero con leves incrementos del 0,69%, hasta los 1.140,14 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de jornadas previas, el índice bursátil con este valor corta la racha negativa que llevaba en las dos jornadas anteriores.

Si consideramos los datos de la última semana, el RTSI (Russia) marca un descenso 0,39%; aunque en términos interanuales todavía mantiene una subida del 21,1%. El RTSI (Russia) se sitúa un 1,65% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.159,29 puntos) y un 5,82% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.077,44 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Rusia

Últimas Noticias

MOEX Russia Index cae un 0,35% durante la apertura de operaciones de este 4 de febrero

Apertura de sesión MOEX Russia Index: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

MOEX Russia Index cae un

BIST 100 inicia la jornada con tendencia a la baja este 5 de febrero

Inicio de sesión BIST 100: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

BIST 100 inicia la jornada

Temperaturas en Córdoba: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Córdoba: prepárate antes

El principal índice surcoreano este 5 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 3,86%

Cierre de sesión KOSPI: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El principal índice surcoreano este

Predicción del estado del tiempo en Mendoza para este 5 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del estado del tiempo