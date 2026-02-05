RTSI abre al alza este 3 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el RTSI (Russia), que empieza la jornada financiera del martes 3 de febrero con leves incrementos del 0,69%, hasta los 1.140,14 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de jornadas previas, el índice bursátil con este valor corta la racha negativa que llevaba en las dos jornadas anteriores.

Si consideramos los datos de la última semana, el RTSI (Russia) marca un descenso 0,39%; aunque en términos interanuales todavía mantiene una subida del 21,1%. El RTSI (Russia) se sitúa un 1,65% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.159,29 puntos) y un 5,82% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.077,44 puntos).