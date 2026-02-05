Nifty 50: la bolsa de la India cerró a la baja este 5 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Nifty 50, que terminó la sesión de mercado del jueves 5 de febrero con bajadas del 0,52%, hasta los 25.642,80 puntos. El índice anotó un máximo de 25.757,65 puntos y un mínimo de 25.579,50 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,69%.

En relación a los últimos siete días, el Nifty 50 marca un ascenso 1,27%, de modo que en el último año todavía mantiene un incremento del 10,29%. El Nifty 50 se sitúa un 2,6% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 3,29% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (24.825,45 puntos).