Nifty 50: la bolsa de la India cerró a la baja este 5 de febrero

Cierre de operaciones Nifty 50: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Nifty 50, que terminó la sesión de mercado del jueves 5 de febrero con bajadas del 0,52%, hasta los 25.642,80 puntos. El índice anotó un máximo de 25.757,65 puntos y un mínimo de 25.579,50 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,69%.

En relación a los últimos siete días, el Nifty 50 marca un ascenso 1,27%, de modo que en el último año todavía mantiene un incremento del 10,29%. El Nifty 50 se sitúa un 2,6% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 3,29% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (24.825,45 puntos).

