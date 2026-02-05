Noticias

MOEX Russia Index cae un 0,35% durante la apertura de operaciones de este 4 de febrero

Apertura de sesión MOEX Russia Index: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el MOEX Russia Index, que comienza rueda bursátil del miércoles 4 de febrero con leves bajadas del 0,35%, hasta los 2.776,31 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a fechas anteriores, el selectivo cambia el sentido del dato anterior, en el que marcó un ascenso del 0,51%, mostrando que no es capaz de establecer una clara tendencia.

En los últimos siete días, el MOEX Russia Index marca una disminución 0,42% y en términos interanuales mantiene aún una bajada del 6,53%. El MOEX Russia Index se sitúa un 0,77% por debajo de su máximo del presente año (2.797,76 puntos) y un 2,94% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.696,92 puntos).

