MOEX Russia Index cae un 0,35% durante la apertura de operaciones de este 4 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el MOEX Russia Index, que comienza rueda bursátil del miércoles 4 de febrero con leves bajadas del 0,35%, hasta los 2.776,31 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a fechas anteriores, el selectivo cambia el sentido del dato anterior, en el que marcó un ascenso del 0,51%, mostrando que no es capaz de establecer una clara tendencia.

En los últimos siete días, el MOEX Russia Index marca una disminución 0,42% y en términos interanuales mantiene aún una bajada del 6,53%. El MOEX Russia Index se sitúa un 0,77% por debajo de su máximo del presente año (2.797,76 puntos) y un 2,94% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.696,92 puntos).