Las mejores melodías para escuchar en Spotify Chile en cualquier momento y lugar

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast.

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público chileno.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. ALO (w SINAKA)

Katteyes

Tras acumular 310.060 reproducciones, el temazo de Katteyes se mantiene en primer lugar.

2. SENDA BELLAKONA

SINAKA

«SENDA BELLAKONA», interpretado por SINAKA, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 246.485 reproducciones.

3. Who

Jimin

«Who» de Jimin es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 193.202 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. Pasajero (w Lyon la f, Katteyes)

King Savagge

«Pasajero (w Lyon la f, Katteyes)» de King Savagge se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 159.484 reproducciones, motivo por el cual sigue en la cuarta posición.

5. Cuando No Era Cantante

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante», interpretado por El Bogueto, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 158.788 reproducciones.

6. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

«BAILE INoLVIDABLE» de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 154.514 reproducciones, motivo por el cual continúa en la sexta posición.

7. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

Tras acumular 137.608 reproducciones, «VOY A LLeVARTE PA PR» de Bad Bunny se mantiene en séptimo lugar.

8. DtMF

Bad Bunny

El nuevo éxito de Bad Bunny sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, ya que ha conseguido un total de 137.268 reproducciones.

9. VeLDÁ (w Omar Courtz, Dei V)

Bad Bunny

«VeLDÁ (w Omar Courtz, Dei V)» de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy solo cosecha 135.642 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el noveno puesto, lo que apunta a que va de salida.

10. EoO

Bad Bunny

Un número tan favorable como 128.789 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas.

