Índice bursátil Russel 2000 registró pérdida de 1,79% este 5 de febrero

Cierre de operaciones Russell 2000: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Russell 2000, que terminó la sesión del jueves 5 de febrero con notables bajadas del 1,79%, hasta los 2.577,65 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 2.629,83 puntos y un mínimo de 2.569,23 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,3%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Russell 2000 anota una bajada del 2,91%. El Russell 2000 se sitúa un 5,19% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 2,77% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).

