Índice bursátil Russel 2000 registró pérdida de 1,79% este 5 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día en negativo para el Russell 2000, que terminó la sesión del jueves 5 de febrero con notables bajadas del 1,79%, hasta los 2.577,65 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 2.629,83 puntos y un mínimo de 2.569,23 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,3%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Russell 2000 anota una bajada del 2,91%. El Russell 2000 se sitúa un 5,19% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 2,77% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).