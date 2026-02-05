El principal índice surcoreano este 5 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 3,86%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el KOSPI, que terminó la sesión bursátil del jueves 5 de febrero con fuertes caídas del 3,86%, hasta los 5.163,57 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 5.304,40 puntos y un volumen mínimo de 5.142,20 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,06%.

Teniendo en cuenta la última semana, el KOSPI marca un descenso 1,1%; por contra en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 102,73%. El KOSPI se sitúa un 3,86% por debajo de su máximo del presente año (5.371,10 puntos) y un 19,81% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).