El principal índice surcoreano este 5 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 3,86%

Cierre de sesión KOSPI: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el KOSPI, que terminó la sesión bursátil del jueves 5 de febrero con fuertes caídas del 3,86%, hasta los 5.163,57 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 5.304,40 puntos y un volumen mínimo de 5.142,20 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,06%.

Teniendo en cuenta la última semana, el KOSPI marca un descenso 1,1%; por contra en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 102,73%. El KOSPI se sitúa un 3,86% por debajo de su máximo del presente año (5.371,10 puntos) y un 19,81% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).

