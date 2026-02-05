El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 5 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Nikkei 225, que acabó la jornada financiera del jueves 5 de febrero con caídas del 0,77%, hasta los 53.877,84 puntos. El indicador anotó un volumen máximo de 54.459,08 puntos y un mínimo de 53.653,06 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,48%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 anota un ascenso 0,94%, por ello desde hace un año acumula aún una subida del 34,92%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,54% por debajo de su máximo en lo que va de año (54.720,66 puntos) y un 5,4% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).