El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 5 de febrero

Cierre de sesión Nikkei 225: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Nikkei 225, que acabó la jornada financiera del jueves 5 de febrero con caídas del 0,77%, hasta los 53.877,84 puntos. El indicador anotó un volumen máximo de 54.459,08 puntos y un mínimo de 53.653,06 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,48%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 anota un ascenso 0,94%, por ello desde hace un año acumula aún una subida del 34,92%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,54% por debajo de su máximo en lo que va de año (54.720,66 puntos) y un 5,4% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Japón

