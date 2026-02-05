BIST 100 inicia la jornada con tendencia a la baja este 5 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el BIST 100, que comienza rueda bursátil del jueves 5 de febrero con leves descensos del 0,51%, hasta los 13.819,89 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de jornadas pasadas, el índice con este dato interrumpe la racha positiva que marcaba en las dos jornadas anteriores.

En la última semana, el BIST 100 acumula un descenso 0,08%; pero en el último año aún conserva un incremento del 40,42%. El BIST 100 se sitúa un 0,51% por debajo de su máximo del presente año (13.891,21 puntos) y un 22,72% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).