Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 1,09% este 4 de febrero

Apertura de sesión Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día adverso para el Nikkei 225, que comienza la sesión bursátil del miércoles 4 de febrero con descensos del 1,09%, hasta los 54.121,95 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con jornadas previas, el índice bursátil invierte la cotización de la jornada anterior, cuando obtuvo una subida del 1,25%, mostrando una falta de continuidad en el resultado.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nikkei 225 anota un incremento 1,43% y desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 35,44%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,09% por debajo de su máximo del presente año (54.720,66 puntos) y un 5,88% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Japón

