“Súper peso” continúa por buen camino y el dólar cotiza a la baja al cierre de hoy 3 de febrero en México

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,25 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,88% comparado con los 17,40 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Entre las divisas de naciones emergentes, el peso mexicano ha escalado hasta la quinta posición en cuanto a apreciación frente al dólar.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 0,67%; sin embargo en el último año mantiene aún una disminución del 16,65%.

Analizando este dato con el de jornadas anteriores, encadenó dos fechas consecutivas en negativo. La volatilidad de esta semana es notoriamente superior a la cifra lograda para el último año (8,89%), lo que manifiesta que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.

Pronóstico económico para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

Conoce el pronóstico económico que le depara al dólar en México. (REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50, y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Un poco sobre el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más negociadas en América Latina en los mercados internacionales. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de la República Mexicana y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta más negociada en el mundo, siendo la primera de ellas en América Latina y la tercera a nivel continental sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en el territorio azteca tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.