Los 10 podcasts más reproducidos de Spotify México este día

Cada semana, millones de oyentes determinan con sus reproducciones el rumbo del ranking de popularidad de Spotify. Esta lista destaca los podcast que hoy están conquistando a las audiencias en plataformas digitales de México.

Desde narrativas envolventes hasta voces influyentes, el listado refleja qué temas captan la atención de millones de oyentes en el país.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más escuchados en Spotify en México

1. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica.

2. MICRODOSIS DE AMOR PROPIO

Bienvenidx a este canal donde el amor propio no es cursi, es revolucionario. Aquí encontrarás las Microdosis de Amor Propio, mi podcast hecho para despertar, sanar, cuestionar y reconectar contigo mismx. Cada episodio es una píldora de conciencia, emoción y verdad. Historias reales, herramientas de bienestar, entrevistas poderosas y reflexiones que te invitan a mirar hacia adentro. Si estás en tu camino de transformación, este espacio es para ti. Suscríbete y recuerda: no necesitas hacerlo todo, solo necesitas empezar por ti. MicrodosisDeAmorPropio KatherinePorto PodcastDeBienestar

3. EXTRA ANORMAL

Podcast Extra Anormal es el rincón donde lo inexplicable cobra vida. Desde los rincones más oscuros del misterio hasta las dimensiones ocultas del más allá, aquí exploramos todo lo paranormal, sin límites. Somos una de las voces más escuchadas en México para quienes buscan respuestas, experiencias reales, teorías ocultas y fenómenos que desafían la lógica. Cada episodio es una puerta abierta hacia lo desconocido: fenómenos sobrenaturales, avistamientos, conspiraciones, rituales ancestrales y encuentros que estremecen el alma. ¿Te atreves a cruzarla?

4. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

5. Paranormal

Canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos (OVNI extraterrestre), duendes, fantasmas, clarividencia, médiums, brujería y demás anomalías paranormales que suceden dentro y fuera de nuestro planeta. Creado y conducido por: fepomx

6. Billions Club: The Series

Billions Club: The Series is Spotify’s original video series celebrating artists as they reach the milestone of 1 billion streams on a single track. In each episode, artists receive their Billions Club plaques and reflect on the stories behind their biggest hits. Whether sharing personal memories or engaging in creative activities tied to their music, the series gives fans an intimate look into the moments that made these tracks iconic. Billions Club: The Series highlights the powerful connection between artists, their music, and the fans who helped them achieve this incredible milestone.

7. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

8. Gusgri Podcast

En este Podcast se habla de experiencias personales y puntos de vista de temas en tendencia. influencers, Música, fama, creadores de contenido y personas que aportan algo con sus historias.

9. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: Elbadiablo Eduardo Espinosa: NingunEduardo Mario López Capistrán: MarioLopezCapi

10. INSOMNIO

Las mejores y más terroríficas historias que llegan al correo de Podcast Paranormal: fepopodcastparanormal.com Capítulos ESTRENO cada JUEVES. Patrocinios y negocios: contactopodcastparanormal.com

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Quién escucha podcasts en México?

Según datos de Programmatic México, este crecimiento es particularmente notable en Latinoamérica, donde México se posicionó en 2023 como el segundo mercado más importante, con 29.9 millones de oyentes, solo por detrás de Brasil.

En la República Mexicana, la industria del podcast promete un crecimiento significativo, pues se estima que para 2027 contará con más de 47 millones de oyentes en el país, mientras que la inversión publicitaria en este formato podría alcanzar los 47 millones de pesos, ya que es un formato que llega a ser recordado hasta 400% maps fácil que otros canales.

Al analizar las preferencias de los mexicanos, la comedia lidera con el 46% de la audiencia, seguida por géneros como música (43%), consejos y autoayuda (41%), negocios y economía (36%) y ciencia y tecnología (34%).

Aunque el podcast atrae a diferentes generaciones, tiene un mayor impacto entre los internautas de 16 a 34 años, de los cuales el 25% consume este contenido con frecuencia, frente al 15% de mayores de 55 años.Podcast México: el recuendo anual de Spotify

La industria del podcast en México sigue mostrando un crecimiento sostenido, reflejando la diversidad de gustos de los oyentes.

En diciembre de 2024, Spotify reveló su lista de los Top Podcast en México, destacando los programas más populares en su plataforma. En el primer lugar se encuentra “Las Alucines”, seguido por “La J y la M” en la segunda posición. “Relatos de la Noche” ocupa el tercer lugar, mientras que Farid Dieck | Relatos y reflexiones se sitúa en la cuarta posición. Cerrando el top cinco está “La Cotorrisa” .

La lista continúa con “Hablemos de lo que existe” en el sexto lugar, seguido por “Penitencia” en la séptima posición. En el octavo lugar se encuentra “Creativo” , mientras que “Aterrados” y “Hermanos de Leche” ocupan el noveno y décimo lugar, respectivamente. Esta clasificación muestra la popularidad de estos programas, mientras subraya la variedad de contenidos que abarcan diferentes temas y estilos, desde relatos de terror hasta reflexiones personales.

Estos podcasts en la lista de Spotify reflejan una tendencia creciente en el consumo de contenido digital en México, donde los oyentes buscan una amplia gama de temas. Este fenómeno también indica un cambio en las preferencias de los consumidores, quienes cada vez más optan por formatos de audio para informarse y entretenerse.

El éxito de estos programas también puede atribuirse a la capacidad de los creadores de contenido para conectar con su audiencia con narrativas nuevas y atractivas. La diversidad de los temas tratados en estos podcasts permite a los oyentes encontrar contenido que resuene con sus intereses personales.

La lista de los Top Podcast en México de Spotify es un indicador de cómo el podcasting se ha convertido en una parte integral del panorama mediático del país.