Guatemala: cotización de apertura del euro hoy 3 de febrero de EUR a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

El euro se paga al comienzo de sesión a 9,04 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,87% frente a los 8,96 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro marca una subida 0,36% y desde hace un año aún conserva una subida del 5,71%.

En relación a días previos, es complicado dictaminar una dirección clara dadas las fluctuaciones existentes. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es de 8,99%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (18,35%), lo que indica que su cotización está presentando menos variaciones de lo esperado en este contexto.

