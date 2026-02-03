Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 3 de febrero en Guatemala

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

El dólar estadounidense se negocia al comienzo de sesión a 7,66 quetzales en promedio, de manera que supuso un cambio del 1,33% frente al dato de la jornada previa, cuando marcó 7,56 quetzales, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un incremento 2,24%, por lo que en el último año todavía mantiene un incremento del 1,9%.

Si comparamos el valor con días anteriores, gira las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando marcó una disminución del 2,15%, mostrando que no es capaz de asentar una clara tendencia. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es de 17,59%, que es una cifra ligeramente superior al dato de volatilidad anual (17,54%), presentándose como un activo con mayores variaciones de lo habitual.

