Valor de cierre del dólar en México este 2 de febrero de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,40 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,37% comparado con los 17,46 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,29%; pese a ello desde hace un año aún conserva un descenso del 15,3%.

Respecto de días anteriores, cortó con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres jornadas. La volatilidad de esta semana presentó un comportamiento notoriamente superior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, por lo que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

