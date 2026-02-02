Precio del Dólar en México hoy, lunes 02 de febrero de 2026: cómo se cotiza el USD a MXN

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este lunes 02 de febrero del 2026. (Cuartoscuro)

En medio de la baja actividad bancaria en México debido al Día de la Candelaria, el dólar estadounidense se paga al inicio de operaciones este lunes 2 de febrero del 2026 a 17,43 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,21% si se compara con los 17,46 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, la moneda norteamericana registra un incremento 0,44%; por contra en términos interanuales mantiene aún un descenso del 15,17%.

Analizando este dato con el de fechas pasadas, con este valor frena la racha positiva que llevaba en las tres jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es manifiestamente superior a los datos conseguidos para el último año (8,86%), lo que indica que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Pronóstico económico para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50, y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Un poco sobre el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más negociadas en América Latina en los mercados internacionales. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de la República Mexicana y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta más negociada en el mundo, siendo la primera de ellas en América Latina y la tercera a nivel continental sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en el territorio azteca tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.