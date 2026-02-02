Noticias

Taiwan Weighted pierde 1,17% en la apertura de la jornada este 2 de febrero

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión de mercado del lunes 2 de febrero con descensos del 1,17%, hasta los 31.689,31 puntos, tras la apertura. Si comparamos la cifra con días previos, el índice bursátil encadena tres sesiones sucesivas en números rojos.

En relación a los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca una disminución 1,17% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún conserva un ascenso del 36,2%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,4% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 7,97% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

