Taiwan Weighted pierde 1,17% en la apertura de la jornada este 2 de febrero

Día bajista para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión de mercado del lunes 2 de febrero con descensos del 1,17%, hasta los 31.689,31 puntos, tras la apertura. Si comparamos la cifra con días previos, el índice bursátil encadena tres sesiones sucesivas en números rojos.

En relación a los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca una disminución 1,17% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún conserva un ascenso del 36,2%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,4% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 7,97% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).