Las mejores películas de Netflix en España para ver hoy mismo

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, Netflix dio a conocer su listado con las películas más vistas en España al corte de este domingo 1 de febrero. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más famoso en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un aumento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

Ranking de las películas más populares de Netflix España

1. Disomnia

Tras un suceso global repentino que acaba con todos los dispositivos electrónicos y con la capacidad para dormir de la humanidad, el caos comienza a consumir el mundo rápidamente. Solo Jill, un exsoldado con un pasado problemático, podría tener la clave de la cura en su propia hija. La cuestión es ¿podrá Jill entregar a su hija de manera segura y salvar al mundo antes de que ella misma pierda la cabeza?

2. El botín (The Rip)

El descubrimiento de varios millones de dólares en efectivo en un zulo abandonado de Miami quiebra la confianza de un grupo de policías. Ahora, todo y todos están bajo sospecha.

3. El falsificador (Il falsario)

En este drama inspirado en hechos reales, un joven artista se convierte en un gran falsificador que trabaja con criminales de los barrios más siniestros de la Roma de los años 70.

4. The Captive

5. Bajo el muelle (Under the Boardwalk)

La comedia musical sigue a los cangrejos ermitaños que viven bajo el paseo marítimo de la costa de Jersey. Cuando Armen (un habitante de la ciudad cangrejo de tierra) se enamora de Ramona (una turista cangrejo de mar), aumentan las tensiones entre sus amigos y familias. Pero cuando una tormenta arroja al dúo lejos de casa, su amor les llevará a una aventura épica que unirá a la dividida comunidad.

6. Una carta a mi juventud (Surat untuk Masa Mudaku)

Un adolescente rebelde y un reservado educador forjan un vínculo inesperado en un orfanato, mientras intentan pasar página y lidiar con su doloroso pasado.

7. 96 Minutos (96分鐘)

Un experto en bombas y su prometida suben a un tren que contiene explosivos, mientras un profesor de física envuelto en un escándalo toma el mismo tren con la esperanza de reconciliarse con su esposa, quien partió en un tren anterior.

8. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

9. Gente que conocemos en vacaciones (People We Meet on Vacation)

Poppy es un espíritu libre y a Alex le gusta planificarlo todo. Tras muchas vacaciones juntos, estos amigos tan diferentes se preguntan si serán la pareja perfecta.

10. Secuestros: Elizabeth Smart (Kidnapped: Elizabeth Smart)

Este documental relata el desgarrador secuestro de Elizabeth Smart a los 14 años de su casa en Utah a través de sus propias palabras y de material hasta ahora inédito.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.