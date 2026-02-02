Noticias

Hang Seng pierde 1,67% tras la apertura de operaciones

Inicio de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que empieza la jornada en los mercados del lunes 2 de febrero con notables caídas del 1,67%, hasta los 26.929,88 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas previas, el índice encadena dos fechas seguidas en descenso.

En los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un ascenso 0,61%, de modo que en el último año todavía mantiene una subida del 36,7%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 3,71% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 2,99% por encima de su cotización mínima del año en curso (26.149,31 puntos).

