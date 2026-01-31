Guatemala: el pronóstico del tiempo en Ciudad de Guatemala este 31 de enero

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este sábado 31 de enero, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Ciudad de Guatemala.

La probabilidad de precipitaciones para este sábado en Ciudad de Guatemala es de 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 9% en el transcurso del día y del 61% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 21 grados y un mínimo de 10 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera llegarán a un nivel de hasta 8.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 67 kilómetros por hora en el día y los 67 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la ciudad de Guatemala es principalmente tropical, donde las temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

Las lluvias predominan entre los meses de mayo y octubre, mientras que la temporada más seca se da entre los meses de noviembre a abril.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en Guatemala el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de lluvia en Guatemala empieza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.