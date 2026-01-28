Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Córdoba este miércoles 28 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Córdoba para este miércoles.

El tiempo para este miércoles en Córdoba alcanzará los 30 grados, mientras que la temperatura mínima será de 18 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 12.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 60%, con una nubosidad del 57%, durante el día; y del 55%, con una nubosidad del 26%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Córdoba (Imagen ilustrativa Infobae)

Templado: el clima diario en Córdoba

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba, como el de la mayor parte de la provincia, es templado moderado con las cuatro estaciones bien definidas. En términos generales el clima es pampeano, de inviernos no muy fríos y poco lluviosos. Los veranos son húmedos, con días calurosos y noches frescas.

La temporada fresca dura del 20 de mayo al 13 de agosto y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 20 °C. El mes más frío del año en Córdoba es julio, con una temperatura mínima promedio de 5 °C y máxima de 18 °C.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

