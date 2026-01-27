Dólar: cotización de apertura hoy 27 de enero en Brasil

El dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy a 5,28 reales brasileños en promedio, lo que implicó un cambio del 0,12% si se compara con los 5,28 brasileños de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense registra un descenso 0,84%, de modo que en términos interanuales aún mantiene una bajada del 9,03%.

Si comparamos la cifra con días anteriores, acumula tres sesiones consecutivas de números negativos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es de 6,47%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (11,11%), de forma que su cotización está presentando menos variaciones de lo que indica la tendencia general en fechas recientes.