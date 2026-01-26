Noticias

Valor de cierre del euro en Uruguay este 26 de enero de EUR a UYU

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 44,50 pesos uruguayos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,02% comparado con los 44,49 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registra un ascenso 0,41%; por el contrario en términos interanuales aún acumula una disminución del 6,56%.

Respecto a jornadas previas, acumuló tres fechas consecutivas de ganancias. En los pasados siete días la volatilidad fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estos días.

