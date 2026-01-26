Valor de cierre del euro en Chile este 26 de enero de EUR a CLP

El euro se pagó al cierre a 1.026,40 pesos chilenos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,05% comparado con los 1.026,93 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro marca un descenso 1,14%, de manera que en el último año aún mantiene una bajada del 0,07%.

Analizando este dato con el de días anteriores, puso freno a tres jornadas seguidas con tendencia. La cifra de la volatilidad presentó un rendimiento ligeramente superior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, de forma que está pasando por una fase de inestabilidad.