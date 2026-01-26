Noticias

Valor de cierre del euro en Chile este 26 de enero de EUR a CLP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en Chile este 26 de enero de EUR a CLP

El euro se pagó al cierre a 1.026,40 pesos chilenos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,05% comparado con los 1.026,93 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro marca un descenso 1,14%, de manera que en el último año aún mantiene una bajada del 0,07%.

Analizando este dato con el de días anteriores, puso freno a tres jornadas seguidas con tendencia. La cifra de la volatilidad presentó un rendimiento ligeramente superior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, de forma que está pasando por una fase de inestabilidad.

Temas Relacionados

EuroPeso chilenoTipo de cambioChileNoticias

Últimas Noticias

Apple Chile: las 10 canciones más escuchadas de hoy

Estas son las canciones en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público chileno

Apple Chile: las 10 canciones

Valor de cierre del dólar en Brasil este 26 de enero de USD a BRL

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Valor de cierre del euro en Uruguay este 26 de enero de EUR a UYU

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Valor de cierre del dólar en Chile este 26 de enero de USD a CLP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Euro: cotización de cierre hoy 26 de enero en Brasil

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy