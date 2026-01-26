Valor de cierre del dólar en Chile este 26 de enero de USD a CLP

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 862,82 pesos chilenos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,43% comparado con el valor de la jornada previa, cuando se situó en 866,58 pesos, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una disminución 2,92%, de manera que desde hace un año acumula aún un descenso del 9,23%.

Analizando este dato con el de días previos, acumuló cinco jornadas sucesivas en negativo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 7,24%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,15%), lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en fechas recientes.