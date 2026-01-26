Noticias

República Dominicana: cotización de apertura del dólar hoy 26 de enero de USD a DOP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
República Dominicana: cotización de apertura
República Dominicana: cotización de apertura del dólar hoy 26 de enero de USD a DOP

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se cotiza en la sesión de hoy a 62,43 pesos dominicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,03% comparado con la cotización de la jornada anterior, cuando finalizó con 62,41 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula una bajada 0,8%; sin embargo en términos interanuales aún mantiene una subida del 3,27%.

Comparando este dato con el de días pasados, da la vuelta al resultado de la sesión previa en el que experimentó un descenso del 0,16%, sin lograr establecer una tendencia definida. En los pasados siete días la volatilidad es notoriamente inferior a los datos logrados para el último año (10,82%), mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo previsible últimamente.

Temas Relacionados

DólarPeso dominicanoTipo de cambioRepública DominicanaNoticias

Últimas Noticias

Clima en Guatemala: la predicción del tiempo para Ciudad de Guatemala este 26 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Guatemala: la predicción

Temperaturas en Los Ángeles: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Los Ángeles: prepárate

Euro: cotización de apertura hoy 26 de enero en República Dominicana

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Euro: cotización de apertura hoy 26 de enero en Bolivia

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Bolivia: cotización de apertura del dólar hoy 26 de enero de USD a BOB

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Bolivia: cotización de apertura del