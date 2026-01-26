República Dominicana: cotización de apertura del dólar hoy 26 de enero de USD a DOP

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se cotiza en la sesión de hoy a 62,43 pesos dominicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,03% comparado con la cotización de la jornada anterior, cuando finalizó con 62,41 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula una bajada 0,8%; sin embargo en términos interanuales aún mantiene una subida del 3,27%.

Comparando este dato con el de días pasados, da la vuelta al resultado de la sesión previa en el que experimentó un descenso del 0,16%, sin lograr establecer una tendencia definida. En los pasados siete días la volatilidad es notoriamente inferior a los datos logrados para el último año (10,82%), mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo previsible últimamente.