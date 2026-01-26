Dólar: cotización de apertura hoy 26 de enero en Canadá

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se cotiza al inicio a 1,37 dólares canadienses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,09% comparado con los 1,37 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra una disminución 1,08% y en el último año todavía mantiene una bajada del 4,31%.

Con respecto a días pasados, suma ocho fechas seguidas en cifras negativas. La volatilidad de esta semana es manifiestamente inferior a los datos conseguidos para el último año (4,93%), así que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo previsible.