Chile: cotización de apertura del dólar hoy 26 de enero de USD a CLP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Chile: cotización de apertura del dólar hoy 26 de enero de USD a CLP

El dólar estadounidense se cotiza al arranque de sesiones a 865,07 pesos chilenos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,17% comparado con la cotización de la sesión previa, cuando marcó 866,58 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 2,66%, de modo que desde hace un año aún mantiene una disminución del 8,99%.

Respecto de fechas previas, encadena cinco jornadas consecutivas en rojo. En los pasados siete días la volatilidad presenta un comportamiento inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, lo que indica que su cotización está presentando menos cambios de lo que indica la tendencia general en este contexto.

