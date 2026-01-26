Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 26 de enero de USD a CAD

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo que implicó una subida del 0,09% con respecto a la cifra de la jornada anterior, cuando acabó con 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 0,9%, por lo que en el último año todavía mantiene una disminución del 4,13%.

Respecto a días previos, con este dato frenó la racha negativa que marcaba en las siete jornadas anteriores. La volatilidad referente a estos siete días es inferior a los números logrados para el último año (4,93%), así que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo que indica la tendencia general.