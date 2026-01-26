Noticias

Canadá: cotización de apertura del euro hoy 26 de enero de EUR a CAD

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Canadá: cotización de apertura del
Canadá: cotización de apertura del euro hoy 26 de enero de EUR a CAD

Tras la apertura de mercados el euro se paga al comienzo de sesión a 1,63 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,07% comparado con los 1,62 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra un ascenso 0,23%, de modo que en términos interanuales mantiene aún un incremento del 5,32%.

En relación a días pasados, encadena dos sesiones sucesivas en positivo. En los pasados siete días la volatilidad es manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible últimamente.

Temas Relacionados

CanadáEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 26 de enero en Canadá

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de apertura hoy

Valor de apertura del dólar en Guatemala este 26 de enero de USD a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Euro: cotización de apertura hoy 26 de enero en Guatemala

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Santoral del 26 de enero: San Timoteo y San Tito, los grandes colaboradores de San Pablo

La decisión de unificar su celebración destaca la importancia de la cooperación y el vínculo fraterno en el impulso misional

Santoral del 26 de enero:

Panamá: cotización de apertura del dólar hoy 26 de enero de USD a PAB

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Panamá: cotización de apertura del