Canadá: cotización de apertura del euro hoy 26 de enero de EUR a CAD

Tras la apertura de mercados el euro se paga al comienzo de sesión a 1,63 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,07% comparado con los 1,62 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra un ascenso 0,23%, de modo que en términos interanuales mantiene aún un incremento del 5,32%.

En relación a días pasados, encadena dos sesiones sucesivas en positivo. En los pasados siete días la volatilidad es manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible últimamente.