Valor de cierre del dólar en Guatemala este 23 de enero de USD a GTQ

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,67 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 2,22% comparado con el dato de la jornada previa de 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un ascenso 0,06% y en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 1,78%.

En relación a fechas previas, sumó tres sesiones seguidas de subida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que es visiblemente superior a los datos conseguidos para el último año (17,18%), lo que indica que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.