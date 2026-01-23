Noticias

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 23 de enero de USD a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Guatemala este 23 de enero de USD a GTQ

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,67 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 2,22% comparado con el dato de la jornada previa de 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un ascenso 0,06% y en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 1,78%.

En relación a fechas previas, sumó tres sesiones seguidas de subida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que es visiblemente superior a los datos conseguidos para el último año (17,18%), lo que indica que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Guatemala Dólar Tipo de cambio

Valor de cierre del euro en Canadá este 23 de enero de EUR a CAD

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

