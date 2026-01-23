Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 23 de enero en Canadá

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,65% comparado con la cotización de la jornada anterior de 1,38 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca una disminución 1,51% y en términos interanuales acumula aún un descenso del 4,34%.

Si comparamos la cifra con días anteriores, sumó seis sesiones consecutivas de bajada. La cifra de la volatilidad es notoriamente inferior a los números logrados para el último año (4,94%), de forma que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo esperado.

