Noticias

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 21 de enero de USD a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Guatemala este 21 de enero de USD a GTQ

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 7,67 quetzales en promedio, de modo que implicó un cambio del 2,29% si se compara con el dato de la sesión previa, cuando cotizó a 7,49 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 2,26% y en el último año todavía mantiene un ascenso del 1,85%.

Respecto de días previos, puso punto final a dos sesiones de racha negativa. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 24,13%, que es una cifra manifiestamente superior al dato de volatilidad anual (17,24%), de forma que está presentando un comportamiento más inestable.

Temas Relacionados

GuatemalaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Hulu Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Hulu busca mantenerse en el gusto de su audiencia a través de estas personajes

Hulu Estados Unidos: Estas son

Las series de Paramount+ Estados Unidos que roban la atención HOY

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las series de Paramount+ Estados

Canadá: cotización de cierre del euro hoy 21 de enero de EUR a CAD

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Canadá: cotización de cierre del

Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 21 de enero de EUR a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guatemala: cotización de cierre del

Valor de cierre del dólar en Canadá este 21 de enero de USD a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar