Valor de cierre del dólar en Guatemala este 21 de enero de USD a GTQ

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 7,67 quetzales en promedio, de modo que implicó un cambio del 2,29% si se compara con el dato de la sesión previa, cuando cotizó a 7,49 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 2,26% y en el último año todavía mantiene un ascenso del 1,85%.

Respecto de días previos, puso punto final a dos sesiones de racha negativa. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 24,13%, que es una cifra manifiestamente superior al dato de volatilidad anual (17,24%), de forma que está presentando un comportamiento más inestable.