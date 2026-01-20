Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 20 de enero en Uruguay

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se negocia al arranque de sesiones a 38,41 pesos uruguayos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,48% si se compara con los 38,23 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 0,23%; sin embargo en el último año aún mantiene una disminución del 8,42%.

Analizando este dato con el de fechas previas, invierte la cotización de la sesión previa, en el que se saldó con una bajada del 1,34%, mostrando una ausencia de continuidad en el resultado. En los pasados siete días la volatilidad es de 11,72%, que es una cifra ligeramente superior al dato de volatilidad anual (11,6%), por lo que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

