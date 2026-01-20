Dólar: cotización de apertura hoy 20 de enero en Uruguay

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se negocia al arranque de sesiones a 38,41 pesos uruguayos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,48% si se compara con los 38,23 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 0,23%; sin embargo en el último año aún mantiene una disminución del 8,42%.

Analizando este dato con el de fechas previas, invierte la cotización de la sesión previa, en el que se saldó con una bajada del 1,34%, mostrando una ausencia de continuidad en el resultado. En los pasados siete días la volatilidad es de 11,72%, que es una cifra ligeramente superior al dato de volatilidad anual (11,6%), por lo que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.