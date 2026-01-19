Glosario de tecnología: qué significa OASIS (Organización para el Avance de los Estándares de Información Estructurada)

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué es OASIS (Organización para el Avance de los Estándares de Información Estructurada)

OASIS es una organización sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo, la adopción y el uso de estándares abiertos para la interoperabilidad de los sistemas y la información. Estos estándares abarcan desde lenguajes de marcado hasta seguridad, interoperabilidad para el intercambio electrónico de datos, recursos compartidos y servicios web. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia en los procesos empresariales y facilitar mejores servicios al usuario.

Esta organización se ha convertido en un punto clave, dado que su esfuerzo por desarrollar estándares abiertos para soluciones empresariales ha permitido a empresas de todos los tamaños compartir datos a nivel mundial. En este artículo, exploraremos más profundamente OASIS y sus contribuciones al intercambio seguro y confiable de información entre las empresas.

Historia de la organización OASIS

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) es una organización líder mundial de tecnología de la información, cuyo objetivo es mejorar el intercambio de información entre organizaciones.

Fue creada en 1993 como un consorcio sin fines de lucro para promover los estándares abiertos y la interoperabilidad entre los sistemas informáticos. OASIS desarrolla y promueve estándares normativos internacionales para ayudar a las empresas y otras entidades a optimizar la interoperabilidad entre sus sistemas.

Impacto e importancia de la organización OASIS en la informática

La importancia de OASIS para el avance en la informática es inmensa, ya que sus estándares ayudan a las empresas a intercambiar datos fácilmente con otros usuarios, independientemente del software que ellos utilicen. Esto se traduce en una mayor productividad, eficiencia y calidad de los servicios informáticos ofrecidos por las empresas. Los estándares también contribuyen al desarrollo de nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial (AI), lo que permite a las empresas obtener mayores beneficios al utilizarlas en su negocio.

Los principales estándares desarrollados por OASIS son:

XML . Un lenguaje ampliamente utilizado para el intercambio de datos entre diferentes plataformas. UDDI . Un protocolo diseñado para facilitar el descubrimiento y localización de servicios web basados en XML. SAML . Un protocolo diseñado para permitir la autenticación segura entre diferentes plataformas web. WS-Security . Un protocolo diseñado para proporcionar seguridad mejorada en todas las comunicaciones web.

Estos estándares han contribuido enormemente al desarrollo de la industria TI, ya que permiten a las compañías compartir datos fiablemente con otros usuarios sin tener que preocuparse por la inseguridad o incompatibilidad del software utilizado entre ellos. Están siendo ampliamente adoptados por muchas grandes compañías, lo que demuestra su utilidad y fiabilidad en los negocios modernos.

Además, OASIS ha contribuido al desarrollo del sector público al proporcionar soluciones interoperables e innovadoras capaces de satisfacer sus requisitos únicos.

