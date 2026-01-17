Clima en Costa Rica: temperatura y probabilidad de lluvia para San José este 17 de enero

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

A causa del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este 17 de enero en San José.

La probabilidad de lluvia para este sábado en San José es de 55% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 71% en el transcurso del día y del 77% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 26 grados y un mínimo de 19 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 6.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 46 kilómetros por hora en el día y los 41 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en San José (Imagen ilustrativa Infobae)

La ciudad de San José es parte de la región central de Costa Rica, definida por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) como “Dos Valles”, debido a que está inmerso entre el Valle Central Occidental y el Valle Central Oriental.

La región es afectada por condiciones del Pacífico, así como por la influencia del Caribe, sin embargo, al encontrarse en la parte media de esta zona, la ciudad costarricense experimenta principalmente un clima templado.

Es decir, San José presume de temperaturas agradables siendo una de las ciudades más frías de Centroamérica, fuertes vientos, lluvias ocasiones cuyos meses de intensidad van de julio a septiembre y mañanas despejadas.

(Municipalidad de San José)

Los dos “climas” de Costa Rica

Costa Rica está muy cerca del Trópico de Cáncer, lo que ubica al país centroamericano en una zona tropical.

Sin embargo, el clima tropical en tierras costarricenses cambia por diferentes factores tales como el relieve, es decir, montañas, llanuras y mesetas; la condición ístmica; y la influencia oceánica, como lo son vientos o brisas marinas, la temperatura de las corrientes marinas y la circulación general de la atmósfera.

El IMN divide a Costa Rica en dos grandes regiones climáticas: el Régimen Pacífico y el Régimen Caribe.

El Régimen Caribe se caracteriza por tener dos periodos de precipitaciones el primero va de mayo a agosto y el segundo de noviembre a enero. El mes más lluvioso en esta temporada es diciembre, las precipitaciones ocurren con mayor regularidad en las mañanas y en las noches.

Esta zona no tiene una estación seca definida, pues incluso en los meses menos lluviosos, la precipitación es considerable, los cuales son febrero y marzo, así como septiembre y octubre.

Por su parte, el Régimen Pacífico tiene una época seca y lluviosa definida. La seca va desde diciembre y hasta marzo, mientras que la lluvias suceden entre mayo y octubre. Las precipitaciones se hacen presentes regularmente en las tardes y en las noches.