Euro: cotización de cierre hoy 16 de enero en Canadá

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy 16 de enero en Canadá

En la última jornada el euro cotizó al cierre a 1,61 dólares canadienses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,07% si se compara con la cotización de la jornada previa, cuando acabó con 1,61 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro marca un descenso 0,33%; pero en términos interanuales acumula aún un ascenso del 3,81%.

Si confrontamos el dato con días pasados, puso punto final a cuatro sesiones de racha negativa. La volatilidad de esta semana presentó un balance visiblemente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en este contexto.

