Valor de apertura del euro en Uruguay este 12 de enero de EUR a UYU

El euro se negocia al inicio del día a 45,51 pesos uruguayos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,48% frente al valor de la jornada previa, cuando cerró con 45,29 pesos, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro registra un incremento 0,8% y en el último año aún acumula una subida del 2,23%.

Comparando este dato con el de fechas anteriores, acumula dos sesiones sucesivas en valores positivos. En los pasados siete días la volatilidad presenta un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, así que su cotización está presentando menos alteraciones de lo habitual ahora mismo.