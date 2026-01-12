Valor de apertura del dólar en Brasil este 12 de enero de USD a BRL

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia al arranque de sesiones a 5,36 reales brasileños en promedio, lo que supuso un cambio del 0,13% frente a los 5,37 brasileños de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca un descenso 0,84%, de modo que en el último año todavía mantiene un descenso del 6,42%.

Si confrontamos el dato con jornadas previas, suma dos sesiones seguidas en negativo. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es manifiestamente inferior a la cifra lograda para el último año (11,9%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo esperado en este momento.