Uruguay: cotización de apertura del dólar hoy 12 de enero de USD a UYU

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se cotiza al arranque de sesiones a 38,94 pesos uruguayos en promedio, lo que implicó un cambio del 0% con respecto a los 38,94 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense acumula un ascenso 1,03%; aunque en términos interanuales acumula aún un descenso del 5,34%.

Respecto de días previos, invierte el resultado de la sesión previa, donde obtuvo del 0%, demostrando que no es capaz de asentar una tendencia. La cifra de la volatilidad presenta un balance inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, de modo que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo que indica la tendencia general.